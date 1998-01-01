本網站 (deerpark.app) 已停止服務

deerpark.app 網站於 2018 年 5 月上線，旨在為佛學愛好者提供一個簡潔、現代的漢文佛經閱讀平台。 網站基於 CBETA 電子佛典資料庫，提供經文檢索、保存閱讀進度、佛學辭典等功能。

為什麼下線

本網站上線之時，中國大陸無法訪問完整的 CBETA 佛經庫，這是學術圈和努力修行者的一大遺憾，也是我發願開發和維護本網站的主要原因。

如今，由 CBETA 官方直接運營的 CBETA Online 中國大陸站運轉良好（下方有連結），不再需要我來做搬運工。本網站的歷史使命已完成。