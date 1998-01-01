漢文大藏經
本網站 (deerpark.app) 已停止服務
緣起
deerpark.app 網站於 2018 年 5 月上線，旨在為佛學愛好者提供一個簡潔、現代的漢文佛經閱讀平台。 網站基於 CBETA 電子佛典資料庫，提供經文檢索、保存閱讀進度、佛學辭典等功能。
為什麼下線
本網站上線之時，中國大陸無法訪問完整的 CBETA 佛經庫，這是學術圈和努力修行者的一大遺憾，也是我發願開發和維護本網站的主要原因。
如今，由 CBETA 官方直接運營的 CBETA Online 中國大陸站運轉良好（下方有連結），不再需要我來做搬運工。本網站的歷史使命已完成。
關於 deerpark.ai
deerpark.ai 是我們於 2023 年年底推出的 AI 佛學問答服務，嘗試以人工智能輔助佛經學習。 但是，由於 AI 的發展日新月異，而我們仍停留在 2023 年的技術水平，既達不到讓大家滿意的效果，又肩負昂貴的運營成本。該服務也已停止運營。
關於 CBETA
CBETA（中華電子佛典協會）於 1998 年在台灣成立，致力於佛典數位化工作。 收錄《大正新脩大藏經》、《卍續藏》等重要佛典，是漢文佛經最權威的電子書庫。
關於新譯佛經
「圓滿法藏・佛典漢譯」（The Kumarajiva Project）是由宗薩欽哲仁波切發起、欽哲基金會執行的譯經計畫。計畫目標是將藏文大藏經中尚未譯成漢文的部分翻譯出來。想訪問這部分內容的用戶，請移步圓滿法藏官方網站。圓滿法藏 官方網站
漢文大藏經 iOS App
iOS App 仍可在 App Store 免費下載，暫時不會下架，直到緣分消亡。
支援離線閱讀全部 20,000 卷佛經。